Rassemblement de milliers de jeunes au Bois de la Cambre: le bourgmestre de la Ville réagit

La police a commencé peu après 17h00 jeudi à évacuer le Bois de Cambre, qui était bondé, a indiqué vers 17h40 la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere. Elle n'a pas donné pour l'heure d'estimation du nombre de personnes.

A 18h20, Philippe Close, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles a réagi sur Twitter aux événements: "Les gens ont besoin de prendre l’air, mais on ne peut pas tolérer de tels rassemblements dans le Bois de la Cambre après avoir observé encore cette après-midi avec le directeur de Saint-Pierre les efforts fournis au centre de vaccination pour combattre ce virus. Nous avons donc évacué le Bois. Les personnes qui n’obtempèrent pas aux injonctions de la police risquent l’arrestation et des poursuites. Merci à la police pour le travail difficile et aux gens qui respectent les règles depuis plus d’un an."

Des policiers à pied et à cheval sont mobilisés pour disperser la foule estimée à 5.000 personnes présentes sur les lieux. La police utilise également le canon à eau et a recours au soutien de drones et de l'hélicoptère. Il n'y a pas d'incident ou d'arrestation signalés pour l'instant. Un bilan de l'opération est attendu ultérieurement. L'événement La BOUM a été posté sur les réseaux sociaux pour proposer aux internautes de se rendre à un faux festival de musique organisé gratuitement dans le Bois de Cambre.