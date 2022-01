Dans le métro bruxellois, l'inquiétude et l'émotion des chauffeurs de la Stib est grandissante après qu'une tentative de meurtre a eu lieu sur les rails du métro à la station Rogier ce vendredi. La victime ne doit la vie qu'au formidable réflexe du chauffeur du métro qui a enclenché le bouton d'arrêt d' urgence. Ce lundi matin, les chauffeurs ont parlé de ces événements à notre équipe. Ils sont fiers de leurs collègues mais aussi stressés d'être confrontés à un tel acte à l'avenir.

Un jeune homme a délibérément poussé une femme sur les rails du métro ce 14 janvier dans la station Rogier à Bruxelles. Cette dernière a été trouvée sur les voies mais a pu être remontée sur le quai rapidement. L’enquête suit son cours afin de déterminer les circonstances exactes des faits ainsi que du mobile du suspect.

L'homme qui conduisait le métro le jour de l'accident est aujourd’hui en état de choc. Il est en arrêt maladie. Son freinage d’urgence a permis d’éviter le pire.

On espère surtout que ce n'est pas une nouvelle mode

Au dépôt Delta, ses collègues saluent un geste héroïque. "Il a bien fait son boulot et il a été réactif. Il a été attentif et il a pu éviter un drame", confie l'un de ses collègues à notre journaliste. "Je pense qu'il a eu une très très bonne réaction, et un beau réflex surtout", ajoute un autre. Tous sont fiers de son geste: "On est très fiers de ce qu'il a fait, c'est un acte héroïque".

Les chauffeurs nous le confient : la STIB, c’est comme une grande famille. Alors l’incident occupe toutes les pensées aujourd'hui, beaucoup se mettent à la place de leur collègue et appréhendent. "On en parle tous ! En plus, 2-3 jours après il y a eu un cas à New York aussi donc on se demande un peu ce qui se passe. On espère surtout que ce n'est pas une nouvelle mode", s'inquiète un agent de la STIB. "Il faut s'y attendre, les piétons, les trottinettes, les cyclistes, ça arrive vite... C'est vite arrivé dans une zone urbaine", ajoute un autre.

On va faire attention et ne pas prendre de risque

La tentative de meurtre de ce week-end a laissé des traces : "Nous on est souvent dans les métros aussi, mais sincèrement, maintenant, je serai contre le mur. Je ne me tiendrai plus au bord du quai, on ne sait jamais", confie un chauffeur.

Justement, les usagers, eux aussi s’interrogent… A la sortie du métro, difficile d’oublier les images de l’agression de ce week-end. "On pourrait penser que c'est notre maman à la place de la dame, donc c'est assez frustrant de se dire que maintenant quand on est à l'arrêt de métro on va avoir peur juste en attendant le métro", confie un jeune. Ce sentiment est partagé par beaucoup, à l'instar de ces deux copines: "On va faire attention et ne pas prendre de risque. On va toujours se mettre derrière".

Cette agression reste incompréhensible. Une expertise psychiatrique du suspect devrait en éclaircir les circonstances. Le parquet ne donne aucune information sur l’avancée de l’enquête.