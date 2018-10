Réforme des pensions: la STIB s'attend à de possibles perturbations sur son réseau le 2 octobre

La société de transport public bruxelloises STIB s'attend à des possibles perturbations sur son réseau le 2 octobre en raison de la manifestation des trois syndicats contre la réforme des pensions du gouvernement Michel, indique mercredi la STIB. La compagnie conseille aux passagers d'examiner, mardi à partir de 6h00, l'évolution en temps réel sur le réseau via les divers moyens de communication.

Le front commun syndical de la STIB soutient les actions. La participation éventuelle de membres de personnel à l'action pourrait entraîner ce jour là des perturbations sur le réseau du tram, bus et métro. Les usagers peuvent s'informer de l'évolution en temps réel du trafic via le point de contact (070/23.20.00) dès 06h00 mardi. Ils peuvent aussi consulter le site web de la STIB, sa page Facebook et son compte Twitter. La SNCB ne prévoit pas par contre de fortes perturbations. "S'il devait en avoir, elles seront limitées", explique un porte-parole.