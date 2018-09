Grave accident de camion: un mort, le Ring ouest de Bruxelles complètement PARALYSÉ

Plusieurs habitants du nord de Bruxelles ont été réveillés ce matin vers 4h30 par des bruits d'explosion. "Deux explosions entendues à Jette vers 4h40 et depuis une odeur de fumée et de cramé dehors avec des pompiers et ambulances qui s'empressent de quitter leurs bases", nous renseignait l'un d'eux via le bouton orange Alertez-nous. Même observation de Patricia, une autre alerteuse: "J'ai entendu une énorme explosion à Jette et beaucoup de sirènes. Après on sent une forte odeur de pneu ou autres", racontait-elle. "Ce matin vers 4h30, à Ganshoren, j'ai entendu une puis une seconde explosion au loin", confirmait une troisième personne, toujours via notre bouton orange Alertez-nous.



Deux accidents: une personne décédée



Vers 4h20, un accident impliquant un véhicule a eu lieu à hauteur de Wemmel, sur le Ring extérieur. Son conducteur a été emmené à l'hôpital. Peu de temps après, dans les embouteillages créés par l'encombrement de la chaussée à cet endroit, ce sont trois camions et une voiture qui ont été à leur tour impliqués dans un accident. La voiture s'est retrouvée sous un camion. Le conducteur de cette voiture est décédé. Un chauffeur de camion a été hospitalisé, mais ses jours ne sont pas en danger.





Côté circulation, la situation est problématique dans les deux sens, avec des files depuis Machelen sur le Ring extérieur, et depuis Dilbeek dans l'autre direction. Sur le Ring extérieur, les automobilistes doivent sortir via la sortie 9 (Jette), la chaussée étant toujours fermée sur le lieu de l'accident.



