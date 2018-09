Rentrée galère: le Ring ouest de Bruxelles complètement PARALYSÉ après un accident de camion

C'est déjà la pagaille sur le Ring de Bruxelles, en tout cas sa partie ouest, alors qu'il n'est pas encore 7h du matin.

Le Ring ouest est fermé depuis 4h30 ce matin. Un accident est à l'origine de longues files à Wemmel. L'heure de pointe s'annonce donc compliquée. Trois camions et une voiture sont entrés en collision peu avant 5h à hauteur de Wemmel, sur le ring vers Grand-Bigard. L'un des camions a pris feu. On ignore encore l'état des occupants des véhicules et leur dépannage va prendre encore beaucoup de temps.

Dans l'autre sens, c'est très compliqué également. Deux bandes ont été fermée à cette hauteur pour aider le dépannage. Là aussi, il y a de très longues files et elles ne vont pas se réduire tout de suite. Tout le secteur est à éviter.