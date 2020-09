Rentrée scolaire à l'ère Covid-19: d'importantes files de parents devant des écoles (photos)

On observait ce matin d'importantes files à l'entrée de certaines écoles en ce jour de rentrée. La circulaire de rentrée scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles demandait d'éviter des regroupements de parents à l'entrée de l'école. Cela semble un peu loupé pour ce premier jour dans certaines écoles. "200 mètres de file pour les parents pour déposer les enfants devant la maternelle du Sacrée-Cœur Lindthout à Woluwe-Saint-Lambert", témoignait le père d'une petite fille de 4 ans via le bouton orange Alertez-nous. Nous l'avons appelé. "C'est dingue, on ne s'attendait pas du tout à ça. La file s'étire de la porte jusqu'au coin du trottoir et ça tourne après", rapportait-il supposant que la file était créée par le fait que les parents devaient laisser un par un leur enfant à la porte d'entrée. Un crève-coeur pour de nombreuses mères qui ne pourront accompagner leur tout-petit plus loin. "Pour ma femme, c'est assez stressant, c'est une nouvelle école, elle aurait préféré entrer en classe et voir la maîtresse", confiait le père qui patientait dans la file depuis plus de 15 minutes. "On va arriver en retard au travail", disait-il.

"Un demi-kilomètre de file ce matin pour arriver à l’école (collège St Pierre à Uccle), cela va être pratique tous les matins de faire 1 heure de file !", expliquait Frédéric, papa de deux enfants de 8 et 11 ans, cette fois devant le collège Saint-Pierre dans la commune bruxelloise d'Uccle. Il nous a envoyé cette photo via le bouton orange Alertez-nous car il était "quelque peu surpris d'avoir des files aussi importantes, même si des personnes de l'école étaient là pour essayer que ça se passe bien sur le trottoir". Frédéric espère que ces files étaient simplement dues au premier jour de retour à l'école. "L'école a accepté que les parents rentrent dans la cour, donc tout le monde devait se désinfecter les mains et ça prenait plus de temps. C'est sans doute l'une des raisons de ces files. Mais je sais que les autres jours, les parents ne pourront plus entrer."

En Wallonie, une file importante était aussi observée devant l'école Albert I à Enghien dans le Hainaut (voir photo plus bas envoyée également via le bouton orange Alertez-nous).