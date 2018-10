Reprise de l'action de zèle des douaniers à Brussels Airport: "Nous ne contrôlerons pas tous les vols"

Les douaniers ont repris, lundi matin, leur action de zèle à Brussels Airport. Ils ne contrôlent toutefois plus systématiquement tous les vols et les perturbations seront donc moindres. Ils concentreront leur action sur plusieurs vols qui pourront apporter des "découvertes".



Il s'agit de la quatrième journée d'action des douaniers qui dénoncent un manque de personnel pour le contrôle des personnes et des biens. "Nous ne contrôlerons pas tous les vols, seulement certains", explique Marc Nijs, de l'ACV Transcom.

Une concertation avec la direction des douanes est prévue mardi à 09h30 à la Tour des Finances à Bruxelles.