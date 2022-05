Reprise progressive pour les commerçants de la rue Neuve après 2 années de covid: "On est très optimistes"

La rue Neuve à Bruxelles tente de rebondir après une période très compliquée liée au covid. Le samedi 30 avril dernier, plus de 70.000 piétons de passage ont été comptabilisés dans l'artère commerçante.

C'est l'une des rues emblématiques de la capitale. Mais avec 2 années de covid, la rue Neuve a vécu une période compliquée. Les magasins ont été délaissés. Et aujourd'hui, les affiches à louer se multiplient. Une dizaine de boutiques sont actuellement vides.

Ces dernières semaines toutefois, les clients reviennent. Le 30 avril dernier, un pic a même été observé avec plus de 70.000 piétons sur la journée. De quoi redonner le moral aux commerçants... "On est très optimiste. Puis on a parlé de beaucoup de vitrines vides mais il y en a aussi des nouveaux s’installent. De nouvelles chaines sont en train de revenir au fur et à mesure. On a subi un moment de tension sur le marché, et petit à petit, avec les chiffres d’affaires qui vont réaugmenter avec les passages – tous les liés – forcément, ils vont revenir dans la rue Neuve", affirme Quentin Huet, directeur de Shopera, l'association des commerçants du centre-ville de Bruxelles.

Les vendeurs ressentent aussi les effets positifs de la mesure qui interdit désormais la mendicité des mineurs d'âge. Avec le beau temps, cette tendance à la reprise devrait se confirmer.