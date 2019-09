Retour de la marche pour le climat à Bruxelles ce dimanche

L'association Emergences Asbl, en lien avec la Coalition Climat, organise ce dimanche (13h) à Bruxelles une marche "silencieuse et pacifique ouverte à tous, pour la paix ainsi que la justice sociale et climatique".



La marche débutera à l'entrée du Bozar à 13h dimanche et le parcours s'achèvera par une courte intervention des parrains de l'événement, le moine bouddhiste Matthieu Ricard, le militant pacifiste Satish Kumar et Adélaïde Charlier de Youth for Climate.

Cette manifestation est annoncée "en prélude à la troisième grève".