Vol à main armée à Saint-Gilles: reconnaissez-vous ces individus ?

A la demande du Parquet de Bruxelles, nous publions l'avis de recherche suivant:

Le 21 avril 2018 vers 02h25, un vol à main armée a été commis par trois auteurs dans un hôtel situé rue Jean Stas à Saint-Gilles. Pour pénétrer dans l’hôtel, un des suspects a fracturé à coups de pied dans la porte d’entrée. Les auteurs se sont rendus directement à la réception, ont menacé le réceptionniste et ont emporté le contenu de la caisse. Ils prendront la fuite en direction de la rue de la Suisse.

Le 1er auteur est d’origine nord-africaine et de corpulence normale. Il a les cheveux bruns. Au moment des faits, il portait un pantalon gris clair, une veste à capuche foncée et des baskets claires.

Le 2ème est d’origine nord-africaine et de corpulence mince. Au moment des faits, il portait des lunettes de soleil, un jean, une veste foncée de marque "Emporio Armani" et une casquette grise avec un logo.

Le 3ème auteur est d’origine nord-africaine. Il est de corpulence athlétique et porte une barbe. Au moment des faits, il portait un jean bleu clair, un pull kaki et une casquette foncée avec le logo "NY".

Si vous reconnaissez ces individus ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.