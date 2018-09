Saint-Gilles: incendie dans un parking sous-terrain non loin de la porte de Hal

Plus de peur que de mal après qu'un incendie s'est déclenché en début d'après-midi dans un parking sous-terrain de la rue Fontainas à Saint-Gilles situé non loin de la Porte de Hal. Deux voitures et une moto auraient pris feu dans ce parking. Les pompiers ont été déployés en force par crainte d'une propagation aux autres véhicules. Des habitations ont été évacuées, mais tout est rentré dans l'ordre.

Un incendie s'est déclenché dimanche après-midi dans un parking sous-terrain de la rue Fontainas à Saint-Gilles situé non loin de la Porte de Hal, sans faire de blessé. Peu avant 14h30, les pompiers étaient toujours à pied d'oeuvre. L'origine du sinistre n'est pas encore connue, ont indiqué les pompiers de Bruxelles, confirmant ainsi une information de BX1. Les pompiers ont été prévenus vers 13h40 et se sont rendus sur place avec trois autopompes, une ambulance, une voiture de commandement, le SMUR et une camionnette avec ventilateur pour extraire les fumées en sous-sol. Une centaine de véhicules étaient stationnés dans le parking sinistré et on ignorait dimanche s'ils ont subi des dégâts. D'après les premiers éléments, deux voitures et une moto auraient été atteints par les flammes. Des habitations ont été évacuées également.