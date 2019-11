Saint-Gilles: une cycliste hospitalisée après avoir été renversée par un camion

Une cycliste a été percutée par un camion, mardi vers 12h45, dans la rue Théodore Verhaegen à Saint-Gilles, selon une information du quotidien La Dernière Heure (DH), confirmée dans l'après-midi par Kathleen Calie, la porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Midi (Anderlecht, Forest, Saint-Gilles). Transportée en urgence en milieu hospitalier, ses jours ne sont plus en danger.



La femme, âgée de 34 ans, roulait à côté du camion quand celui-ci a voulu tourner à droite dans la rue Fernand Bernier. Le chauffeur n'a pas vu le vélo qui était dans son angle mort. Il l'a renversé et a traîné la victime sur plusieurs mètres. La jeune femme a été transportée en urgence à l'hôpital dans un état critique. Elle est actuellement opérée. Ses jours ne sont désormais plus en danger. Un expert a été mobilisé sur les lieux pour établir les circonstances de l'accident. La rue Verhaegen a été fermée à la circulation le temps de faire les constatations d'usage. La circulation des trams a été bloquée durant l'intervention des secours. La rue a été rouverte à la circulation.