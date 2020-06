Saint-Gilles: une fusillade a éclaté jeudi soir près de la porte de Hal, un blessé léger

Une fusillade a éclaté jeudi soir vers 23h00 près de la porte de Hal à Saint-Gilles, selon une information donnée vendredi par Sudinfo et confirmée par la porte-parole du parquet de Bruxelles, Stéphanie Lagasse.



Les faits se seraient déroulés au croisement des rues Fontainas et Vlogaert. Le parquet confirme qu'une fusillade a éclaté et a fait un blessé léger à la main. Une information a été ouverte. Il n'y a pas encore de suspect identifié ou arrêté à ce stade.