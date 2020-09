Saint-Gilles: vous voulez lancer votre propre boutique? Un incubateur commercial vous donne l'opportunité de tester votre concept

Dans le quartier de la gare du Midi à Bruxelles, jusque fin décembre, une nouvelle auberge espagnole propose des biscuits et des vestes en jean personnalisées. C'est le 2ème incubateur commercial du genre proposé par hub.brussels dans la capitale après celui d'Etterbeek. Cet endroit permet aux jeunes entrepreneurs de tester leur concept. Parmi ceux-ci, HOC, qui permet de customiser soi-même sa veste en jeans avec l'aide d'artistes.

Laurent Chantraine, créateur du concept HOC détaille: "Tout cet environnement-ci, permet de créer cette communauté et on voit que les gens sont intéressés. C'est bien d'avoir une boutique pour proposer nos produits à mettre en vente et tout l'espace derrière".

En plus de l'espace prévu pour un l'atelier, une salle pour organiser des événements est aussi mise à la disposition des jeunes entrepreneurs, de même que des conseils de coachs. La durée d'occupation des entrepreneurs est entre 2 et 4 mois. Les candidatures sont ouvertes pour décembre janvier.