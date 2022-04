Saint-Josse: 2 immeubles et des dizaines d’appartements évacués pour un manque de stabilité

La Commune de Saint-Josse-ten-Noode a déclenché vendredi en fin de matinée son plan communal d'urgence en réaction à l'identification d'un problème de stabilité au niveau de l'immeuble situé au 56 de la rue Scailquin et d'un autre proche qui se trouve à hauteur du 47-51 de la chaussée de Louvain (photo), a indiqué le bourgmestre Emir Kir.

Les riverains ont été évacués vers la salle Guy Cudell. La police et les services communaux sont présents sur place. Le gaz et l'électricité ont été coupés.

Les pompiers ont été appelés vers 10h30 par une personne qui signalait la présence de fissures dans son logement. "Ils ont constaté les fissures sur place et ont fait appel à un ingénieur de la commune", a expliqué le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. "De commun accord, on a décidé de faire évacuer deux bâtiments, qui comptent 24-27 appartements en tout. (...) Des personnes vont être relogées par la famille et d'autres par les services communaux".

Un chantier est présent à proximité. L'hypothèse d'un lien éventuel de cause à effet avec le problème de stabilité détecté doit encore être éprouvée.

"Un expert en stabilité a été appelé en urgence", a assuré le bourgmestre.