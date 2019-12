Saint-Josse: important déploiement de police lié à des faits de menaces

La chaussée de Louvain à Saint-Josse-ten-Noode a été fermée à la circulation mardi de 16h00 à 16h40, entre le boulevard Clovis et la rue Eeckelaers, pour une intervention des services de police, a indiqué Audrey Dereymaeker, porte-parole de la police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode). Les policiers ont évacué trois immeubles d'habitation situés dans le périmètre.

Important déploiement de police du côté de la chaussée de Louvain à cheval entre les communes de Saint-Josse et Bruxelles-Ville entre 16h et 17h. La zone de police Nord confirme sa présence sur place. "Le quartier allant du Boulevard Clovis à la Rue Eeckelaers est bouclé pour une intervention des services de secours", sans donner plus de détails. "Le périmètre a été levé vers 16h45", informe la zone de police Nord. Plusieurs riverains ont dû être évacués de leurs habitations par mesure de précautions lors de l'intervention.

Le Parquet de Bruxelles nous en dit plus: "Une intervention a bien eu lieu. Elle intervient dans le cadre d'une enquête judiciaire liée à des menaces." La présence de la SEDEE (Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs) a été nécessaire sur place. Des vérifications ont été faites dans un domicile et aucun danger n'a été constaté.

L'enquête est toujours activement en cours en cette fin de journée.