Saisie de 5kg d'héroïne à Bruxelles: deux trafiquants sous mandat d'arrêt

Une opération des policiers du service "Transports en Commun Openbaar Vervoer (TECOV)", chargé de la sécurité dans et aux abords des transports en commun, a permis, le 29 novembre, la saisie d'une quantité importante de drogue et l'arrestation de deux trafiquants à Bruxelles, a indiqué jeudi la zone de police Bruxelles-Ouest dans un communiqué.

L'attention de ces policiers spécialisés, travaillant en civil, avait été attirée, près de la station Ribaucourt à Molenbeek-Saint-Jean, par le comportement suspect d'un individu (T.O.). Au terme d'une observation et d'une filature dans différentes communes bruxelloises, l'individu, né en 2002, a été interpellé et fouillé après avoir eu un contact suspect avec un inconnu (K.M.). T.O. était en possession de 53 grammes d'héroïne. Une perquisition a été menée à Saint-Gilles au domicile de K.M., né en 1990, lieu d'achat supposé de l'héroïne retrouvée sur T.O. Les policiers, assistés d'un chien stupéfiants, ont découvert une quantité importante de drogue cachée à différents endroits de l'appartement. Au total, 5,3 kilos d'héroïne, 59 grammes de cocaïne, deux balances de précision et 1.300 euros ont été saisis. Les deux individus, non-inscrits en Belgique, ont été mis à la disposition du parquet de Bruxelles et placés sous mandat d'arrêt.

La police a précisé que cette saisie s'ajoute aux nombreuses interpellations et découvertes effectuées par le service TECOV sur l'ensemble des cinq communes de la zone de police Bruxelles-Ouest, soit Molenbeek-Saint-Jean, Jette, Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg. Depuis le 1er janvier 2022, le service a saisi 8,7 kilos d'héroïne, 671 grammes de cocaïne, 2 kilos de cannabis et 23.000 euros. Les interventions et découvertes ont abouti à la mise sous mandat d'arrêt de 33 suspects.

"Ces saisies et interpellations sont le résultat d'une présence policière permanente sur l'ensemble de la zone, particulièrement dans les endroits les plus sensibles" a indiqué la zone de police dans un communiqué. "Les 9 membres du service TECOV, assistés quotidiennement de collègues en uniforme, assurent tant une présence dissuasive que répressive dans et aux abords des transports en commun. Ils travaillent en synergie avec les services de sécurité de la STIB, De Lijn et de la SNCB", fait-elle valoir.