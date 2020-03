Sara, la jeune fille qui a offert un chiot à Steve, SDF bruxellois, témoigne: "Il ne s'y attendait pas, il a craqué"

Le 18 janvier dernier, la mésaventure de Steve, un sans-abri bruxellois, était contée dans les colonnes de HLN. Depuis 3 ans, il vit dans la rue. L'une de ses seules compagnies: son chien Thor, un Border collie âgé d'un an. Un matin, lorsqu'il se réveille, son fidèle compagnon a disparu. "C'est un vrai coup dur car il est très important pour moi", témoignait Steve. Un avis de recherche est alors diffusé et massivement partagé sur les réseaux sociaux.

Trois semaines plus tard, Thor reste introuvable. Mais l'homme a pu compter sur le soutien de Sara. Avec l'aide d'une amie, elle a réuni la somme nécessaire pour offrir un chiot au Bruxellois. Elle nous raconte: "Je suis étudiante pas loin de la gare centrale, donc je vois Steve chaque matin. J'ai appris la nouvelle en allant en cours, je l'ai vu pleurer et craquer et je me suis dit: il faut qu'on fasse quelque chose. La presse néerlandophone est venue l'interviewer et a pris des photos de Thor pour partager cela sur les réseaux sociaux. Il y a plein de pages Facebook d'associations qui ont partagé l'article relatant la disparition de Thor. On continue actuellement les recherches. Et comme je l'ai vu mal pendant tout ce temps, on s'est dit avec une amie qu'on allait lui offrir un chiot. Comme une amie a eu une portée, c'était la bonne occasion. On a demandé de l'argent à tous nos amis et on a eu la somme nécessaire. On a été chercher Freyja et on lui a fait la surprise".

Il ne s'attendait pas à ce que ça fasse un tel buzz

La jeune femme nous indique que Steve a été particulièrement surpris par ce présent. "Beaucoup d'émotions. Il ne s'y attendait pas, il nous a fait un câlin, il a craqué. Avoir une nouvelle compagnie alors qu'il est seul à la rue peut l'aider beaucoup à tenir et aller mieux", souffle-t-elle.

Avant d'ajouter: "Si Thor venait à être retrouvé, il m'a dit qu'il garderait les deux chiens. J'ai posté la vidéo sur les réseaux, il ne s'attendait pas à ce que ça fasse un tel buzz, moi non plus d'ailleurs. Je me dis qu'on a plus de chance de retrouver Thor et peut-être que les personnes qui le lui ont volé regretteront peut-être leur geste et qu'on le retrouvera plus facilement."