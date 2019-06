Sauvetage d'un ouvrier ce matin à Bruxelles: il était tombé dans un silo de déchets

Les pompiers sont intervenus mardi matin quai Léon Monnoyer à Bruxelles pour secourir un ouvrier tombé dans un silo à déchets. La victime a été extraite du conteneur et emmenée vers l'hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger, a indiqué un porte-parole des pompiers de Bruxelles.



L'accident s'est produit vers 9h30 au sein de l'entreprise de traitement des déchets Bruxelles-Energie, située quai Léon Monnoyer. Un ouvrier de l'entreprise est tombé dans un silo à déchets et les pompiers ont dû être appelés. Une fois sorti de l'immense conteneur, l'ouvrier a été emmené vers l'hôpital mais ses jours ne sont pas en danger, a indiqué le porte-parole des pompiers. Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore claires. L'auditorat travail de Bruxelles a été informé des faits et ouvrira une enquête.



©Pompiers de Bruxelles