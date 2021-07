Sauvetage impressionnant à Molenbeek: un homme coincé dans un système d'égout secouru par les pompiers (photos)

Les pompiers de Bruxelles ont secouru un homme tombé dans une chambre de visite des égouts, samedi vers 11h45, dans une salle de réunion et de prière située au sous-sol d'un bâtiment de la rue de Ribaucourt à Molenbeek-St-Jean, a indiqué en fin de journée leur porte-parole Walter Derieuw. Il a été transféré à l'hôpital, mais il devrait se remettre complètement de sa mésaventure.



La victime était en train de racler les eaux usées de nettoyage dans le sterfput, qui ne disposait pas de grille de protection, quand elle a glissé. Elle est passée à travers l'ouverture de 40 cm sur 40 cm et a atterri dans la chambre de visite des égouts, d'une profondeur de 4 à 5 m et d'environ un mètre de diamètre. L'équipe RISC (Rescue In Safe Conditions) et les plongeurs ont été mobilisés pour ce sauvetage. Un membre de l'équipe RISC a été équipé d'une tenue étanche de plongée. Il a pu rejoindre la victime et l'a fixée sur une planche d'évacuation de faible largeur. L'homme a ensuite été hissé en dehors du puits à l'aide d'un treuil fixé à un trépied. L'équipe médicale a alors pris le relais. La victime a été équipée d'un masque à oxygène dès sa sortie de la bouche d'égout en raison de l'odeur nauséabonde générée par la présence de boue et de gaz, notamment de méthane.

Au total, 22 pompiers ont été requis pour cette intervention atypique, de même que plusieurs véhicules d'intervention avec du matériel spécialisé, une ambulance et un SMUR (Service Mobile d'Urgence et de Réanimation).











©Photos Pompiers de Bruxelles