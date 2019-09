SCANDALE dans les rues de Bruxelles: un policier filmé en train de frapper son cheval (vidéo)

Des images publiées sur Facebook provoquent un vrai scandale depuis lundi. Sur la vidéo qui compte plus de 200.000 vues, on voit un policier mettre une grosse claque à son cheval qui semblait assez nerveux dans les rues de Bruxelles.

Romy Finn a voulu dénoncer la maltraitance que subissait l'animal. "Un seul mot : Maltraitance animale. On est loin d'en finir vu l'exemple que montre la police. Ça se passe à Bruxelles. Une cavalière m'a informée qu'en plus de la claque, on voit que les coups de pied se font avec des éperons (piques en métal fixées au talon du cavalier pour piquer les flancs du cheval). Partagez. Une plainte sera déposée", a-t-elle écrit sur le réseau social.

Le porte-parole de la police a cependant affirmé que l'affaire est prise au sérieux mais a refusé de se prononcer sur l'événement: il faudrait prendre du recul et essayer de comprendre le pourquoi du comment.

Ce qui a fait à nouveau réagir Romy Finn mardi soir: "Je suis agréablement surprise de voir que je suis loin d'être la seule a être choquée des gestes de cet homme, et je vous remercie pour vos partages. Ça aura permis de faire parler de ces images, et j'espère que ça aura engendré des problèmes au boulot pour ce monsieur qui ne mérite pas cet animal... Continuez a dénoncer toutes les maltraitances envers les animaux auxquelles vous assistez, j'espère que ça finira par porter ses fruits", a-t-elle indiqué sur Facebook.