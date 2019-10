Un camion poubelle bloqué sur les rails du tram à Bruxelles (photos): "Qu'est-ce qui est passé par la tête du conducteur?"

Situation cocasse et inattendue ce matin pour Sukru, en se rendant au boulot. "J'aimerais bien savoir de bon matin ce qui est passé par la tête du conducteur du camion poubelle pour rouler sur les rails de tram et bloquer la circulation", nous écrit-il via le bouton orange Alertez-nous.

Résultat : le tram 82 est bloqué à l'arrêt Karreveld, et Sukru, ainsi que des enfants et d'autres travailleurs, se sont retrouvés trempés à attendre l'arrivée du bus-navette.

An Van Hamme, du service presse de la STIB, nous confirme qu'un problème est survenu ce matin, suite à une erreur d'inattention du conducteur du camion poubelle de Bruxelles-Propreté. "La circulation a été interrompue entre Karreveld et Gare de l'Ouest ce matin, de 7h50 à 8h22, et nous avons déployé des bus-navette durant l'extraction du camion."

Pour déloger le camion, la STIB a envoyé son camion d'intervention, chargé de tracter le camion de Bruxelles Propreté hors de la voie. La circulation est, depuis, rétablie.