Schaerbeek a désormais son "square Maurane" en l'honneur de la chanteuse

Le collège de la commune de Schaerbeek réuni mardi matin a décidé de renommer le square sis dans la rue Jacques Rayé "Square Maurane". La chanteuse belge qui est décédée dans la nuit de lundi à mardi y était domiciliée au numéro 32.

Les bourgmestre et échevins schaerbeekois ont également acté qu'un livre de condoléances virtuel serait ouvert ce mardi sur le site de la commune. Celui-ci est encore en cours d'élaboration. Un hommage sera également rendu le 25 mai lors du prochain conseil communal et une gerbe de fleurs sera envoyée à la famille de l'artiste. De son vrai nom Claudine Luypaerts, Maurane âgée de 57 ans a été retrouvée inanimée dans son lit dans la soirée de lundi. Un médecin légiste ainsi qu'un laboratoire de la police fédérale sont descendus sur les lieux et une information judiciaire a été ouverte, mais aucune intervention d'un tiers n'a été constatée à ce stade.