Schaerbeek: les pompiers sauvent deux personnes bloquées dans un restaurant en feu et réaniment une troisième victime

Un incendie s'est déclaré vendredi vers 17h15 dans un restaurant situé chaussée de Haecht à Schaerbeek, a indiqué en soirée le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. Trois personnes ont été transportées à l'hôpital. Elles étaient bloquées à l'arrière du bâtiment et au premier étage. Elles ont dû être évacuées par les pompiers.

Le feu a démarré dans la cuisine du restaurant situé au rez-de-chaussée. La fumée s'est propagée dans les étages et à l'arrière du bâtiment. Trois personnes se sont retrouvées prises au piège sans possibilité de sortir, la configuration des locaux étant complexe. L'incendie bloquait les chemins d'évacuation.

Un dédale de pièces

Des pompiers sont allés chercher les personnes coincées à l'intérieur du bâtiment. Deux personnes qui étaient au premier étage ont été légèrement intoxiquées par la fumée. Les pompiers leur ont donné des masques de secours, branchés sur leurs systèmes pour respirer. Elles ont été évacuées par les escaliers.

Une dame a par après été trouvée inconsciente à l'arrière du bâtiment. "La recherche a été compliquée, car il y avait un dédale de pièces pour arriver à l'arrière du bâtiment", a raconté Walter Derieuw. "La victime a été longtemps exposée à la fumée". La femme a fait un malaise cardiaque. Elle a pu être réanimée sur place et a ensuite été évacuée vers l'hôpital militaire.

L'origine de l'incendie est accidentelle. Le bâtiment est déclaré inhabitable. La police et la commune de Schaerbeek ont pris en charge les personnes à reloger. Plusieurs d'entre elles avaient pu sortir du bâtiment en début d'incendie. Les pompiers se sont rendus maîtres du feu après environ 20 minutes d'intervention. Les opérations sur place ont pris fin entre 20h00 et 20h30. L'incendie a mobilisé sur place trois autopompes, deux camions-échelle, un SMUR (Service Mobile d'Urgence et de Réanimation) et quatre ambulances.

Crédit photos: zone de secours SIAMU - Robert Dekock