Schaerbeek: la police saisit la Golf GTI d'une conductrice

La zone de police Bruxelles-Nord a exécuté la saisie administrative d'un véhicule Golf GTI qui circulait à une vitesse excessive dans les rues de Schaerbeek, jeudi vers 22h15.

La conductrice imprudente a été repérée par une patrouille de police au croisement entre la rue d'Aarschot et la rue Quatrecht. "Le véhicule roulait à une vitesse inappropriée, a zigzagué devant un autre véhicule et n'a pas ralenti à l'approche d'une intersection où d'autres usagers de la route, notamment des piétons, étaient présents", a déclaré la zone de police. "Elle a, de plus, refusé de répondre aux injonctions et a continué sa route, avant d'être interceptée rue de Brabant", a précisé la police.

Un procès-verbal a été établi pour les différentes infractions commises et le véhicule a été saisi administrativement pour cinq jours ouvrables.