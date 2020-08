Le message n'est pas bien passé dans cette rue de Schaerbeek: des dizaines de sacs poubelle jonchent le sol

"L'hygiène à Schaerbeek se fait désirer", nous écrit un riverain via le bouton orange Alertez-nous. "La collecte des sacs poubelles ne se fait pas depuis samedi", se plaint-il, images à l'appui. Résultat, la rue Vandeweyer à proximité de la place Liedts où il habite est jonchée de sacs poubelles attendant d'être collectés. "Bruxelles-Propreté promet de rattraper mais la rue est toujours sale", conclut-il son message.

Alors que se passe-t-il dans cette rue schaerbeekoise ? Bruxelles-propreté, le gestionnaire de la collecte et du traitement des déchets dans la capitale aurait-il oublié les habitants de cette rue soudainement ? Pas vraiment. La rue Vandeweyer est tout simplement en travaux. Un avis a été distribué dans les boites aux lettres des habitants de la rue le mardi 18, nous informe Bruxelles-propreté. Etienne Cornesse en est le porte-parole: "On a invité les habitants à déposer leurs sacs aux deux extrémités de la rue."

Capture de l'avis

Les habitants invités à reprendre leurs déchets

A Schaerbeek, la collecte des déchets se fait le mercredi et le samedi. L'avis a été déposé le mardi, soit la veille. "On fait généralement ça la veille car si on distribue trop longtemps à l'avance, les gens ne sont pas attentifs."

Malgré cela visiblement certains n'ont pas pris compte de l'information. "Certains ne regardent pas toujours le contenu de leur boite aux lettres ou alors ils pensent que c'est une publicité. Pourtant, c'est distribué dans les deux langues et c'est daté. C'est d'une grande simplicité", précise Etienne Cornesse qui enchaîne: "Malheureusement, certains n'ont pas pris connaissance de l'info d'autres ne font pas l'effort. Il faut bien se rendre compte que à certains endroits c'est juste impossible pour nos véhicules et nos équipes d'entrer dans des voiries ou risque d'accidenter des hommes ou d'abîmer les véhicules. D'où la collaboration des habitants en bonne intelligence."

Les déchets sortis samedi n'ont quant a eux pas été collectés car il semblerait que Bruxelles-propreté n'était pas encore au courant des travaux à e moment-là.

En attendant Bruxelles-propreté invite les habitants de la rue Vendeweyer a rentrer leurs sacs poubelles chez eux avant de les déposer ce samedi aux endroits mentionnés: "Surtout avec la chaleur, c'est moche pour les voisins et pour les gens qui travaillent sur la voirie."