Schaerbeek: le dispositif d'un tram lâche en plein virage

"Le câble d’électricité du tram saute en plein virage. Heureusement, il n’y a pas de blessé, ni de voiture touchée. Le virage a été pris trop vite", nous écrit un internaute via le bouton orange alertez-nous. C’est un incident d’un genre particulier qui s’est produit sur un tram du réseau STIB ce dimanche en début de soirée. Un pantographe, nom du dispositif articulé au-dessus du tram, a cédé. L’incident s’est produit à hauteur de l’arrêt Lefrancq à Schaerbeek. On ignore pour l’instant ce qui a provoqué la chute du dispositif. "Des équipes techniques ont été envoyées sur place.", nous fait savoir la porte-parole de la STIB.

Des bus-navettes ont été mis à disposition des passagers et le trafic est perturbé sur les lignes 25, 62, et 93. Les trams 25 et 62 ne circule pas entre la place des Bienfaiteurs et la place Liedts.