Schaerbeek: un conducteur fauche une adolescente de 14 ans et prend la fuite

Une adolescente de 14 ans a été heurtée par un automobiliste ce matin vers 8 heures à Schaerbeek au croisement de la rue de Waelhem et de la chaussée de Helmet, nous confirme la police de Schaerbeek. Le conducteur de la voiture a commis un délit de fuite après la collision et n'a pas encore été retrouvé. La fille de 14 ans a été emmenée en ambulance et ses jours sont en danger. Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore connues. Une enquête est ouverte.

La circulation des tramways est perturbée.