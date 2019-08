Incendie à Schaerbeek: 14 personnes intoxiquées par les fumées, elles devront être relogées

Vous nous avez informé d'un incendie ce samedi soir à Schaerbeek, via le bouton orange Alertez-nous. Le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Water Derieuw, nous a confirmé l'intervention avenue Albert Giraud. Un feu de cave a causé un important dégagement de fumée. "On a envoyé la colonne de secours classique. Mais comme on nous a signalé qu'il y avait des habitants qui a n'arrivaient pas à évacuer par le couloir en raison des dégagements de fumée, nous avons envoyé 3 ambulances supplémentaires", a précisé le porte-parole.

14 personnes ont été légèrement intoxiquées par les fumées et l'une d'entre elles a dû être transférée à l'hôpital. Les habitants de l'immeuble vont être relogés pour cette nuit par les services communaux, en raison de la coupure de l'alimentation en gaz et en électricité.