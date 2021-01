Une nouvelle boulangerie artisanale et bio a ouvert ses portes juste avant Noël à Schaerbeek, le Pain Levé. Un lieu qui se veut solidaire.

La nouvelle boulangerie schaerbeekoise Le Pain Levé se veut solidaire. Elle propose donc à ses clients de choisir le prix du pain selon leur budget. "Un petit pain au froment, de type pain blanc ou semi-complet, comme on peut retrouver classiquement, c'est un pain qu'on propose à 2,5 euros, qui est le prix de base. C'est 2,10 euros pour les personnes qui ont envie de choisir le prix plus bas ou 2,80/2,85 euros pour le prix le plus haut", explique Sylvain Launoy, boulanger au Pain Levé.

En moyenne, environ trois personnes demandent chaque jour un prix plus bas et 10 personnes un prix plus élevé.

La boulangerie est autogérée, personne n'est donc le chef, et militante. Quatre artisans y préparent du pain et les boulangers ne travaillent ni la nuit ni le week-end, voulant préserver une qualité de vie. Le pain est donc produit le matin et la boulangerie est ouverte aux clients de 16h à 19h les mardis, mercredis et vendredis. Le projet est né d'une envie de faire du bon pain dans un objectif social.