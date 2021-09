Schaerbeek: une femme percutée par un camion à la place Dailly

"Barrage à la place Dailly, que se passe-t-il?", s'interroge un alerteur via le bouton orange Alertez-nous. Un accident s'est produit à hauteur de la place Dailly à Schaerbeek en milieu d'après-midi ce mardi. L'incident implique un camion et une dame âgée de 47 ans. La zone de police Nord nous précise que "les jours de la victime ne sont plus en danger. Elle a été rapidement emmenée à l'hôpital."

Un périmètre d'exclusion judiciaire a été établi sur le lieu de l'accident. "L'enquête judiciaire devra déterminer les circonstances de l'accident de roulage, notamment sur base des images de caméra de surveillance", ajoute la zone de police.

En fin d'après-midi, la circulation était fortement perturbée dans le quartier.