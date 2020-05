Schaerbeek: une mère et ses deux enfants hospitalisés pour une intoxication au monoxyde de carbone

Une mère et ses deux enfants, âgés entre 6 et 8 ans, ont été hospitalisés vendredi après-midi pour une intoxication au monoxyde de carbone (CO) à leur domicile situé avenue Colonel Picquart à Schaerbeek, a indiqué en fin d'après-midi le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Leurs jours ne sont pas en danger.

Les services de secours ont été appelés vers 14h40 pour un problème attribué au mauvais fonctionnement du chauffe-eau dans la salle de bain. Il s'agirait d'un problème au niveau de l'évacuation des gaz de combustion. Sibelga, le gestionnaire régional des réseaux de gaz, a scellé les compteurs du bâtiment et va faire procéder à une inspection des installations.

Un des enfants avait perdu connaissance. La mère a été hospitalisée au CHU Brugmann et les deux enfants ont été pris en charge dans un autre établissement de soins spécialisé, l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola.

Walter Derieuw rappelle qu'il est important de faire un entretien régulier des chauffe-eaux et chaudières, ainsi que de veiller à avoir un apport d'air frais et une bonne évacuation des gaz de combustion.