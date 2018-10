Schaerbeek: une voiture emboutit un échafaudage lors d'un accident de la circulation

Une voiture a terminé sa course dans un échafaudage après être entrée en collision avec un autre véhicule, dimanche midi à Schaerbeek. Les deux conducteurs ont été transportés à l'hôpital mais leurs jours ne sont pas en danger. Un piéton qui se trouvait sur le trottoir a également été blessé et a reçu des soins sur place, indique la zone de police de Nord (Schaerbeek, Evere, Saint-Josse-ten-Noode).



La collision entre les deux véhicules s'est produite dimanche midi au carrefour de l'avenue Rogier et de la rue des Coteaux. L'une des voitures a fini sa course dans un échafaudage installé devant la façade d'un immeuble en rénovation. Les deux conducteurs ont été emmenés à l'hôpital. Le périmètre de sécurité établi sur les lieux de l'accident est maintenu. Pour dégager la voiture, il faut en effet d'abord consolider l'échafaudage qui menace de s'effondrer.