Sébastien, 31 ans, a disparu à Saint-Gilles: l'avez-vous vu?

Le parquet de Bruxelles nous demande de publier l'avis suivant concernant la disparition de Sébastien Paluch, 31 ans.

Le dimanche 18 mars 2018 vers 08h00, Sébastien PALUCH, un homme âgé de 31 ans a été vu pour la dernière fois en train de faire ses courses au magasin Carrefour Express situé dans le quartier « Ma Campagne » à Saint-Gilles. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Monsieur Paluch est de corpulence normale et mesure 1m72. Il a les cheveux bruns foncés.



Au moment de sa disparition, il portait un jean bleu clair, une veste à capuche foncée et des chaussures brunes. Cette personne peut avoir un comportement confus et a besoin de soins médicaux urgents.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.