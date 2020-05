Incendie en forêt de Soignes, 100m² ravagés par les flammes: "Il s'agit probablement d'un barbecue mal éteint"

Les pompiers sont à pied d'oeuvre dans la Forêt de Soignes à Bruxelles, sur le territoire de la commune de Watermael-Boitsfort, suite à un incendie qui s'y est déclaré mercredi matin. Le feu de forêt est actuellement maîtrisé, a indiqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. L'incendie s'étend sur environ 100 m². Les pompiers sont toujours sur place avec deux auto-pompes et trois camions citernes. "Le feu s'est déclaré au niveau du chemin des Tumuli", a précisé Walter Derieuw.

"Vers 7h20 ce matin, un promeneur a averti les gardes forestiers et la police pour dire qu'il percevait une odeur de brûlé. Ils sont venus voir directement sur place et il y avait un feu de forêt qui commençait. Ils ont immédiatement fait appel aux pompiers qui sont venus sur place avec deux autopompes et trois camions-citernes pour éteindre l'incendie.





"Il faut savoir que la terre de la forêt est composée de tourbe (matière organique fossile) donc c'est un feu qui peut couver et reprendre à tout moment, et même se propager en sous-terrain", a ajouté Walter Derieuw.



"Je tiens aussi à rappeler que même à Bruxelles, on peut avoir un feu de forêt. Donc je demande aux promeneurs d'être très prudents et de ne pas jeter leurs mégots de cigarettes et ne pas laisser des bouteilles dans la nature. Ici, il s'agit probablement d'un barbecue mal éteint qui a causé l'incendie",SIAMU.