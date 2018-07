Sécheresse: voici la technique particulière utilisée par les jardiniers bruxellois pour ne pas gaspiller d'eau

La ministre bruxelloise de l'environnement, Celine Fremault, a annoncé hier la rationalisation de l'eau afin d'éviter le gaspillage de l'eau dans cette période de fortes chaleurs. Cette demande a été faite aux Bruxellois afin d'utiliser l’eau potable avec parcimonie. Une pénurie n'est toutefois pas à craindre.



Une technique pour économiser la dépense d'eau dans les parcs

Pour rationaliser l'eau, les jardiniers des parcs de Bruxelles utilisent la technique du goutte-à-goutte. La méthode permet un arrosage moins abondant et donc, évite le gaspillage d'eau. Ce système convient mieux que le tuyau poreux aux plantes éloignées, dont les intervalles n’ont pas besoin d’être arrosés. Il est relié au réseau de distribution d’eau et réglé à basse pression.

"C’est un arrosage en continu qui va bien diffuser au niveau des racines donc on va perdre moins d’eau par évaporation. On ne peut pas dépenser des tonnes et des tonnes d’eau tout le temps et on n’a pas les moyens humains de le faire", explique Serge Kempeneers, chef des espaces verts à Bruxelles.

Certains végétaux continuent tout de même à être en manque d'eau comme les pelouses, les arbres, etc. Un seul souhait: la pluie.

Le chef des espaces verts à Bruxelles sait qu’après une telle sécheresse, il faudra repenser le choix des plantations.