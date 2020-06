Senem a transformé son café à Bruxelles pour la réouverture: "C'était un contre la montre"

La Belgique entre ce 8 juin dans la troisième phase de son déconfinement, marquée par le retour des excursions dans le pays, la réouverture des cafés et restaurants, l'élargissement de la "bulle" de personnes avec qui un contact rapproché est autorisé et de nouvelles rentrées scolaires.

Cafés, bars et restaurants seront donc pour beaucoup ouverts, avec l'obligation de respecter une distance de 1m50 entre les tables, un maximum de 10 personnes par table, un couvre-feu à 01h00, etc.

A Bruxelles, notre journaliste Sébastien De Bock s'est rendu dans un café bruxellois, Le Walvis rue Antoine Dansaert. Après une course contre la montre, les patrons sont prêts à accueillir les clients. "On attend les clients avec impatience. Il reste énormément de choses à faire qu’on a un peu oublié en deux mois de temps, mais on est prêt pour accueillir nos clients qui nous ont manqué", a confié Selem Onal, gérante du Walvis. "On a dû mesurer les tables ces trois derniers jours et pousser un peu les murs pour pouvoir assurer les 1m50. On a dû revoir la terrasse, mais on est content du résultat. C’était un gros travail, un contre la montre." D'autres cafés vont également rouvrir et un peu plus tard des restaurants dans la mesure du possible. Tous les établissements horeca ne pourront pas rouvrir, ou peut être pas aujourd'hui.

PHASE 3 : le rappel de tout ce qui change