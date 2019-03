Un enfant fait une syncope à Forest: les membres de sa famille hospitalisées après une intoxication au monoxyde de carbone

Un enfant a fait une syncope à son domicile familial à Forest vendredi soir vers 18h00, a indiqué Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles, samedi matin. Son malaise a été provoqué par une intoxication au monoxyde de carbone. Toute la famille, soit sept personnes au total, a été transportée à l'hôpital pour examens.





"Une ambulance a été appelée à Forest, rue des Primeurs, pour une syncope d'un enfant, vendredi soir vers 18h00", a relaté le porte-parole des pompiers. "Sur place, le détecteur de monoxyde de carbone des ambulanciers s'est déclenché. Le bâtiment a alors été aéré et les occupants ont été examinés par le médecin du SMUR. Sept personnes de la même famille ont été transférées vers l'hôpital pour examens et soins. Leurs jours ne sont pas en danger", a-t-il expliqué."Le chauffe-eau de la salle de bain, qui est la cause de l'intoxication au monoxyde de carbone, et le compteur de gaz de l'appartement ont été fermés et scellés par Sibelga", a encore précisé Walter Derieuw.