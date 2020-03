Seuls 7% des rues à Bruxelles portent le nom d'une femme: ces deux élues veulent changer la donne

Le tunnel Léopold II va changer de nom. Actuellement en rénovation, il sera rebaptisé d'un nom de femme en 2021. En cette journée internationale des droits des femmes, la ministre Elke Van den Brandt et la secrétaire d'Etat Nawal Ben Hamou, rappellent l'importance de féminiser les noms des rues de la capitale. En effet, pour l'instant, en Région bruxelloise, moins de 7% des rues portent un nom féminin.

Dans la région bruxelloise, pour trouver une rue portant le nom d’une femme, il faut aimer rouler, manger du bitume, arpenter les 19 communes et surtout être très attentif. Il y a l’avenue Marie José, la Princesse de Belgique fille d’Albert Ier. Il y a aussi le square Marie-Louise, impératrice des Français et mère de Napoléon II. Et puis les Bruxellois connaissent bien la célèbre avenue Louise, du nom de la fille aînée de Léopold II et juste à côté, la place Stéphanie, pour sa petite sœur.

Il semble donc que les têtes couronnées féminines ont une place de choix. Mais pour les femmes en général, c’est loin d’être royal. Pour toute la Région bruxelloise, il y a 138 noms de rues pour les femmes, contre 2005 noms pour les hommes, soit moins de 7%.



Une carte reprend la répartition inéquitable des noms de rues

Manon Brulard est la coordinatrice d'un projet qui vise à faire un état des lieux visuel des noms des rues bruxelloises. Avec 60 bénévoles dont un collectif féministe, elle a récupéré des données libres de droits sur internet et créé une carte qui permet de visualiser les noms des rues donnés à des hommes et ceux donnés des femmes. "Je pense qu'il y a un travail de fond qui est fait par des collectifs comme "Noms peut-être" depuis des années, mais le fait de le voir, de visualiser la carte, cela crée des réflexions à ce sujet", explique la coordinatrice du projet "Open Knowledge Belgium".



A Bruxelles, la proportion de femmes est de 51%

Cette réflexion a aujourd’hui une conséquence directe. En effet, une ministre et une secrétaire d’Etat bruxelloise ont décidé de féminiser le nom des rues. Premier projet : rebaptiser le tunnel Léopold II dès qu’il sera rénové en 2021. Quel nom féminin sera choisi? "On a une préférence, mais on la gardera pour nous", répond Nawal Ben Hamou, Secrétaire d'Etat bruxelloise chargée de l'Egalité des Chances (PS). "C'est important qu'on fasse un 'momentum' sur lequel les Bruxellois vont pouvoir échanger. Ces discussions sont importantes parce que comme ça, on peut discuter de l'histoire de notre pays, savoir quelle femme a apporté quelque chose, etc.", estime Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise de la Mobilité et des Travaux publics (Groen).

"Il y a presque 51% de femmes qui vivent à Bruxelles, rappelle Nawal Ben Hamou. On existe, les femmes sont présentes, mais l'espace public ne leur est pas favorable aujourd'hui".





Les Bruxellois pourront voter

D’ici un peu plus d’un an, quand les automobilistes entreront dans les entrailles du tunnel bruxellois Leopold II, comme 80.000 personnes par jour, il portera le nom d’une femme célèbre. Et ce seront les habitants de Bruxelles qui pourront voter pour leur personnalité préférée.