Si vous passez votre permis de conduire théorique à Bruxelles cette semaine, il faudra faire la file: "À 7h15, c'était complet!"

Les centres d'examen du permis de conduire sont pris d'assaut cette semaine à Bruxelles. En cause : l'examen du permis théorique qui change à partir de lundi prochain.

De nouvelles règles seront d'application dès lundi pour les candidats au permis de conduire théorique. Bruxelles se calque sur la Wallonie et désormais, si vous faites 2 fautes graves, vous ratez d'office.

Les candidats attendent des heures au centre d'examen et doivent se lever très tôt pour espérer avoir une place.

C'est le cas de Demissa, levée depuis 4 heures. Elle a tenté de passer l'examen au centre d'examen d'Anderlecht, mais à 7 heures du matin, il n'y avait déjà plus de place pour la journée.

"À 7h15, l'heure d'ouverture normale, ils nous ont dit que c'était complet donc on a dû venir ici à Schaerbeek, faire 2 heures de route et on espère le passer ici", explique la jeune femme ce matin sur Bel RTL.

Mais arrivée au centre de Schaerbeek, une file de plus de 100 personnes s'est formée devant elle.





Dans la file d'attente, le stress gagne les candidats

"Il fait froid, on a faim, on est fatigués, il faut donner un peu tout ce qu'on a aussi, donc c'est pas facile", se décourage-telle.

Comme elle, Yaëlle et Éléonore ont pris congé pour espérer passer cet examen théorique. Elles craignent d'avoir moins de chances de l'obtenir avec la nouvelle règle

"Quand on a deux fautes, on rate d'office vu que c'est 5 points la faute grave. Du coup c'est plus stressant et moi le stress, c'est pas mon truc. Donc je le passe maintenant", raconte un de ces candidates à Caroline Haine.

"Quand j'ai su, je me suis dit, je vais acheter le livre, je vais étudier et je vais le passer avant, histoire d'avoir plus de chances de réussir", ajoute la seconde.





2 heures de files chaque matin

Les candidats les plus matinaux attendent en moyenne 2 heures, mais pour ceux qui se déplacent l'après-midi, il y a très peu de chances d'accéder à l'examen.

Pour rappel, dès lundi prochain, les candidats devront atteindre un résultat minimum de 41/50. Ils ne pourront pas commettre plus d'une faute grave (étant donné qu'une faute grave fait perdre 5 points). En revanche, une faute simple fait toujours perdre 1 point.

Un système similaire est d'application en Flandre et en Wallonie. Ces changements seront suivis, à partir du 1er novembre, de plusieurs modifications dans le cadre de l'examen pratique.