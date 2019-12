Simon a disparu à Bruxelles: l'avez-vous vu?

A la requête du Parquet de Bruxelles, la police nous demande de diffuser l'avis suivant:

Le jeudi 19 décembre 2019 vers 16h00, Simon Letellier, un homme âgé de 29 ans, a quitté son domicile situé rue de la Victoire à Saint-Gilles. Depuis, il ne s'est plus manifesté. Simon pourrait se déplacer sur un vélo de ville mauve avec un guidon de course à motifs mauves et jaunes et il pourrait avoir un sac à dos rectangulaire plastifié de marque Chrome noir.



Simon mesure 1m85 et est de corpulence maigre. Il a les yeux bleu clair, une petite cicatrice au-dessus de la lèvre et porte des boucles d'oreille.

On ignore sa tenue vestimentaire au moment de sa disparition.

Si vous avez vu Simon LETELLIER ou son vélo ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800/30300. Vos témoignages peuvent aussi parvenir par mail : avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis peut être consulté sur le site www.police.be.