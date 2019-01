Sofia, 22 ans, a disparu à Bruxelles: l'avez vous vue ?

Le mardi 15 janvier 2019 vers 09h30, Sofia LEONOVA, une jeune femme âgée de 22 ans, a été aperçue pour la dernière fois dans les environs de la Grand Place à Bruxelles. Depuis elle ne s’est plus manifestée. Quelques jours auparavant, entre le 11 et le 13 janvier, elle a également été vue dans les environs de la gare centrale à Anvers. Sofia mesure approximativement 1m70 et est de corpulence mince. Elle a les cheveux bruns et longs. Elle a un tatouage avec le chiffre 17 sur la main gauche entre le pouce et l’index.

Elle s’exprime en russe et en anglais. Au moment de sa disparition, elle était vêtue d’une veste grise, d’une écharpe à carreaux noir-blanc-rouge, d’un pantalon noir et de bottillons. Elle se fait aussi appeler Alina ROMANOV et Arina DENKOVA.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.