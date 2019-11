Soignés à l'Hôpital Reine Fabiola, ces enfants oublient leur traitement le temps d'un entraînement

Ce lundi, ce sont les enfants obèses ou en surpoids qui ont gagné les terrains de football situés en face de l'hôpital. Une activité nouvelle, en groupe, en compagnie d'entraîneurs professionnels, venus les aider à faire du sport dans la bonne humeur.

Sourire aux lèvres, ces jeunes oublient leur traitement pendant quelques minutes, le temps de jouer au football avec des personnes atteintes des même symptômes. Une aubaine désirée par les deux parties et qui doit permettre de traiter différentes pathologies. Sont concernés les enfants souffrant de surpoids, d'asthme ou traités en service de pédopsychiatrie.

"Ce sont des exercices ludiques, dans lesquels on va surtout mettre l'enfant en valeur, dans la perception, dans le fait d'oser", nous explique David Van Renterghem, entraîneur des jeunes de l'équipe nationale. "Cela fait partie du traitement. Par exemple, les enfants obèses ou en surpoids, doivent pour se soigner avoir une bonne diététique, un soutien psychologique et pouvoir pratiquer une activité sportive", nous précise ensuite Raymond Edelman, pédiatre et médecin du sport.