Son enfant dans les bras, une Bruxelloise est évacuée de son immeuble en feu

Le magazine Enquêtes nous emmène sur un incendie à Bruxelles.

Les pompiers ont dû évacuer les habitants d'un appartement en feu à Bruxelles. Afin de pouvoir intervenir plus facilement et de sécuriser le quartier, la police de la capitale a bloqué les routes autour du logement.



"Beaucoup de fumée se dégage sur la voie publique", a alerté un agent, au téléphone avec les renforts. Pendant l'intervention des hommes du feu, l'homme et ses collègues ont dû mettre les occupants en sécurité. "Rentrez dans l'hôtel", a conseillé le policier à une habitante qui portait son enfant. Les policiers se sont assurés qu'il n'y avait plus personne à l'intérieur de l'immeuble.



Retrouvez l'intégralité du magazine "Enquêtes" ce soir à 19h45 sur RTL TVI.