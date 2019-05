Soupçons de bavure policière à Molenbeek: le policier arrêté a été libéré

Le policier arrêté mercredi pour avoir violenté un suspect a été libéré par le parquet de Bruxelles, selon son avocat, Me Sven Mary. "Mon client sera poursuivi devant le tribunal correctionnel", a déclaré Me Mary. "Il admet lui-même que ses actes étaient répréhensibles et intolérables".

Le policier incriminé avait été arrêté mercredi matin et mis à disposition du parquet de Bruxelles qui avait annoncé qu'une information judiciaire a été ouverte.Ce policier, attaché à la zone Bruxelles-Ouest, est soupçonné d'avoir fait un usage illégitime de la force à l'égard d'un suspect de vol. Lundi soir, les zones de police de Bruxelles-Ouest et de Bruxelles Capitale-Ixelles ont mené conjointement une action afin d'arrêter plusieurs auteurs qui avaient commis un vol au quai des Péniches à Bruxelles.

Un des suspects, âgé de 19 ans, avait été arrêté à Molenbeek-Saint-Jean. Lors de son interpellation, il a reçu plusieurs coups de pied et de poing de l'un des policiers. La scène de violence a été filmée par un riverain de la rue du Presbytère à Molenbeek-Saint-Jean où l'interpellation s'est déroulée.

A la suite de ces faits, le parquet de Bruxelles a décidé d'ouvrir une information judiciaire avec la qualification de coups et blessures infligés volontairement par un policier.La victime, connue des services de justice, n'est aujourd'hui plus considérée comme "un suspect" dans le vol commis au quai des Péniches, avait précisé le parquet mercredi.