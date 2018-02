Soupçons de faits de moeurs dans une destination de classe verte: une école de Forest maintient l'envoi d'enfants sur place sans prévenir les parents

A Forest, la commune est accusée d'avoir étouffé une histoire de moeurs commise pendant les classes vertes d'une école à Palogne, à 10 minutes de Durbuy .

Une instruction judiciaire est ouverte pour des faits de moeurs concernant uneélève d'une école de la commune de Forest. Les faits se sont passés alors que l'enfant se trouvait en classe verte. Selon plusieurs sources, la commune, qui était au courant des faits en question, aurait fait partir d'autres enfants dans les mêmes conditions, sans prévenir les parents.

La victime est une enfant de 4 ans qui a subi des abus sexuels lors d'une classe verte en région liégeoise au mois de novembre. Ses parents ont déposé plainte après une consultation à l'hôpital et ont prévenu l'école communale, la veille d'un second voyage au même endroit...

Le pouvoir organisateur a pris la décision de le maintenir, tout en renforçant la surveillance et en décidant de ne pas avertir les autres parents pour ne pas susciter la panique. Aujourd'hui, les parents concernées se sentent trahis.

Bernard Devos, le délégué général aux droits de l'Enfant, nous explique cette situation délicate dans le RTLinfo 8H. "Les parents étaient outrés. Quand il y a de grosses suspicions de faits de moeurs dans le cadre d'une collectivité d'enfants. Il est de bon ton d'avertir les parents et les éducateurs qui tournent autour des enfants pour les permettre d'être attentifs à des symptômes ou des signes. C'est ça le principal reproche. C'est le manque de communication."

Bernard Devos a d'ailleurs accepté de jouer le rôle de médiateur dans ce dossier. "Je pense que le parquet disait hier effectivement qu'ils ne sont pas encore très avancés et que personne ne connait l'auteur et qu'il n'a pas pu être inquiété. Et c'est la difficulté dans ce dossier parce que d'autres écoles s'apprêtent à partir."