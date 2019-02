St-Josse-ten-Noode: un flat et une maison inhabitables après deux incendies

Un flat et une maison sont inhabitables dans la commune bruxelloise de St-Josse-ten-Node après deux incendies qui ont eu lieu vendredi, rapportent samedi les pompiers bruxellois. On ne déplore pas de victime.



Le premier incendie s'est déclaré vers 15h25 dans la rue de la Rivière. Le feu a pris dans le séjour d'un flat se trouvant au rez-de-chaussée et a rapidement été éteint. Le séjour a été lourdement endommagé et le flat est devenu inhabitale. La cause de l'incendie est vraisemblablement due à un problème électrique.

Le deuxième incendie s'est produit vers 21h25 dans une maison de rangée de la rue Royale. Le feu a éclaté dans une chambre à l'arrière de la maison. A l'arrivée des pompiers, les habitants avaient quitté le bâtiment. La chambre a été fortement endommagée et la maison est inhabitable.