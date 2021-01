Stationnement à Molenbeek: il n'y aura plus de ticket, une "scan-car" vérifiera les plaques en temps réel

Molenbeek change sa politique de stationnement : 326 nouveaux horodateurs seront installés d'ici à la fin du mois de mars. Les contrôles seront renforcés grâce aux scan-cars de l'agence Parking.brussels qui ne circulaient pas encore dans cette commune. Une campagne d'information est en cours pour rappeler les nouvelles règles aux Molenbeekois. Pour les riverains, il n’y a pas de changement. En revanche, les autres usagers devront désormais introduire le numéro de plaque d’immatriculation de leur véhicule sur l’horodateur. Il n’y a plus de ticket. Les automobilistes verbalisés recevront la redevance par courrier et non plus par dépôt sur leur pare-brise.