Succès des livres audio: un des meilleurs studios se trouve à Bruxelles

Le succès de l’audio livre est grandissant depuis quelques années et encore plus grand depuis le confinement. A Bruxelles se situe un des meilleurs studios où sont enregistrés un grand nombre d’œuvres francophones.

Eric-Emanuel Schmitt est auteur. Aujourd’hui, il lit son propre livre pendant des heures dans un studio Bruxellois. Cet enregistrement lui permet de créer son nouvel ouvrage en version audio livre. "C’est une épreuve passer à la voix son livre. C’est là qu’on vérifie ultimement que c’est audible, que c’est souple, que c’est net, qu’il n’y a pas des mots qui encombrent. Quand j’écris j’écoute et je dis le texte dans mon bureau", lâche Eric-Emmanuel Schmitt.

Un nombre grandissant

Ces audio livres peuvent être lus, comme le fait Eric-Emanuel Schmitt, par leur auteur, mais sont souvent lus par des acteurs. Le studio Bruxellois où il enregistre son livre a été fondé par Jean-Jacques Quinet il y a 14 ans. A l’époque, il enregistrait une vingtaine de livres par an. Depuis deux ou trois ans, il en enregistre 80, et ce chiffre ne cesse d’augmenter. "L’effet COVID a joué, bien sûr. Surtout qu’en France il y a une décision un peu malheureuse de la fermeture des librairies. Donc les gens ont voulu continuer à lire, et effectivement on a vraiment senti un effet confinement avec beaucoup plus de téléchargements", fait savoir Jean-Jacques Quinet.

Dans les librairies, on trouve plus de livres version papier que CD mais les ventes de livres audio augmentent de 20 à 30 % en téléchargement. Auriane Cabot, responsable marketing d’une maison d’édition d’audio livres : "On aura beaucoup de mal à faire émerger un livre purement à l’audio, et si on n’a pas le soutien du livre papier, le soutien des libraires, le soutien du boom médiatique autour d’une sortie papier, c’est beaucoup plus difficile de faire émerger un titre."

Si on reprend l’exemple de l’enregistrement du prochain livre d’Eric-Emanuel Schmitt, c’est un livre qui fait environ 600 pages ce qui donnera une version audio d’environ 19 heures.