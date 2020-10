Incompréhension totale à Bruxelles. Depuis hier, de nouvelles mesures ont été prises en ce qui concerne le sport. L'une d'entre elles concerne la fermeture, jusqu'au 19 novembre, des salles de sport et autres piscines. Une information qui n'est pas passée à Bruxelles.

Les salles de sport et les piscines doivent fermer leurs portes. Et cela ne concerne pas que la Wallonie, mais aussi Bruxelles. Une mesure prise jusqu'au 19 novembre, au moins, mais qui n'est pas du tout parvenue aux oreilles de certains gérants bruxellois. Ces derniers semblant d'ailleurs surpris de voir qu'ils sont également concernés.

"J'ai entendu que la réunion devait se dérouler aujourd'hui et que la décision tomberait aujourd'hui, ça ne nous intéresse pas du tout de se mettre en infraction", explique M’Ahmed Toufik, co-gérant d'une salle de crossfit à Ixelles. "On ne comprend pas, il y a un problème de communication et d'incohérence par rapport aux décisions qui sont prises. On est dans l'attente", regrette-t-il ensuite.

Les clients ont donc afflué tout à fait normalement, apprenant eux aussi la nouvelle avec une certaine surprise. "Beaucoup de déception, parce que c'est une des rares activités qui était maintenue. Puis l'exercice physique est vraiment très important pour la santé mentale en ce moment, donc c'était vraiment un bon échappatoire", témoigne une grande passionnée du crossfit. "C'est embêtant, c'est sûr. Mais en même temps je comprends tout à fait, les chiffres s'emballent, de plus en plus de personnes connaissent quelqu'un qui a été atteint par la maladie... je trouve ça tout à fait normal", renchérit un autre visiteur.

Pour rappel, le huis-clos est aussi imposé pour les compétitions professionnelles. Le sport en intérieur, comme en extérieur, est possible pour les moins de 12 ans, mais les adultes n'ont eux pas le droit de faire du sport. Sauf individuellement en extérieur.

